Yapılan esnaf ziyaretleri, ev sohbetleri ve diğer saha çalışmalarına katılan Karabacak, vatandaşlarla buluşmalarında 24 haziran seçimlerinin önemine değinerek istikrar vurgusu yapıyor. Koalisyonlu dönemlerin yeni sistemle sona ereceğini dile getiren Başkan Karabacak, “Bu şekilde Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde büyük hedeflerine bir adım daha yaklaşacak. Güçlü yarınlar için, istikrar şart” dedi.
Bugün 14:45 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:47 TSİ )
Karabacak’tan istikrar vurgusu
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, seçim sürecini oldukça yoğun şekilde geçiriyor.
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Bugün 14:45 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz