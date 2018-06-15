Karabacak’tan istikrar vurgusu

Yapılan esnaf ziyaretleri, ev sohbetleri ve diğer saha çalışmalarına katılan Karabacak, vatandaşlarla buluşmalarında 24 haziran seçimlerinin önemine değinerek istikrar vurgusu yapıyor. Koalisyonlu dönemlerin yeni sistemle sona ereceğini dile getiren Başkan Karabacak, “Bu şekilde Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde büyük hedeflerine bir adım daha yaklaşacak. Güçlü yarınlar için, istikrar şart” dedi.