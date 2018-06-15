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Bugün 14:45 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 14:47 TSİ )

Karabacak’tan istikrar vurgusu

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, seçim sürecini oldukça yoğun şekilde geçiriyor.

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Yapılan esnaf ziyaretleri, ev sohbetleri ve diğer saha çalışmalarına katılan Karabacak, vatandaşlarla buluşmalarında 24 haziran seçimlerinin önemine değinerek istikrar vurgusu yapıyor. Koalisyonlu dönemlerin yeni sistemle sona ereceğini dile getiren Başkan Karabacak, “Bu şekilde Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde büyük hedeflerine bir adım daha yaklaşacak. Güçlü yarınlar için, istikrar şart” dedi.

Bugün 14:45 TSİ - Siyaset

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