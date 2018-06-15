İlçe başkanı Şener Söğüt, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve parti yöneticilerinin eşlik ettiği Katırcıoğlu, Ağadere Caddesi’nde esnaf turu yaptı ve ardından Körfez Kent mevkiinde vatandaşlarla bir araya geldi. Buluşmalarda 24 Haziran seçimleri için destek isteyen Katırcıoğlu, “Tekrardan vereceğiniz destek ile birlikte hem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem de Meclis’te çok güçlü bir sonuç elde edeceğiz” ifadelerine yer verdi.
Bugün 14:46 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:47 TSİ )
Katırcıoğlu: Seçimden çok güçlü çıkacağız
AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, körfez ilçede seçim programlarına katıldı.
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Bugün 14:46 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz