Katırcıoğlu: Seçimden çok güçlü çıkacağız

İlçe başkanı Şener Söğüt, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve parti yöneticilerinin eşlik ettiği Katırcıoğlu, Ağadere Caddesi’nde esnaf turu yaptı ve ardından Körfez Kent mevkiinde vatandaşlarla bir araya geldi. Buluşmalarda 24 Haziran seçimleri için destek isteyen Katırcıoğlu, “Tekrardan vereceğiniz destek ile birlikte hem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem de Meclis’te çok güçlü bir sonuç elde edeceğiz” ifadelerine yer verdi.