Kocaeli Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan hava tahmin raporlarına göre yarından itibaren kentimiz sağanak yağışa teslim olacak. Yarın öğlen saatlerinde başlaması beklenen yağmurun Çarşamba gününe kadar aralıklarla devam etmesi tahmin ediliyor. Kavurucu sıcakların ardından beklenen bu yağmur için yetkililer sele karşı tedbirli olunmasını uyardı.
Bugün 15:06 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:18 TSİ )
Sele dikkat! 5 gün yağmur var
Kocaeli Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan hava tahmin raporlarına göre yarından itibaren kentimiz sağanak yağışa teslim olacak. Yetkililer sel ihtimaline karşı tedbirli olunmasını istedi.
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Bugün 15:06 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz