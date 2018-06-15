Sele dikkat! 5 gün yağmur var

Kocaeli Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan hava tahmin raporlarına göre yarından itibaren kentimiz sağanak yağışa teslim olacak. Yarın öğlen saatlerinde başlaması beklenen yağmurun Çarşamba gününe kadar aralıklarla devam etmesi tahmin ediliyor. Kavurucu sıcakların ardından beklenen bu yağmur için yetkililer sele karşı tedbirli olunmasını uyardı.