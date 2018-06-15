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Özcan Kan’da hüzünlü veda

Şehit Özcan Kan Fen Lisesi’nde mezun olan 200 öğrenciye veda etmek için organizasyon düzenlendi.

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Şehit Özcan Kan Fen Lisesi okul idaresi ve mezunlar derneği işbirliği ile mezunlara yönelik veda ve iftar programı düzenlendi. Okul bahçesindeki etkinliğe Okul Müdürü Ali Paşa Naipoğlu, okul müdür yardımcıları Ünal Demir, Lütfi Macar, okul öğretmenleri ile birlikte eski ve yeni 200 mezun katıldı.

OKUL KÜLTÜRÜ GELİŞİYOR

Okul müdürü Ali Paşa Naipoğlu, lisenin 7 ayrı yılına ait mezunlarını bir arada görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mezunlar programı beğendiklerini ve bu tür etkinliklerle okul kültürünün yeniden pekiştirildiğini dile getirdiler. Bir gelenek olma yolunda temeli atılan iftar programı fotoğraf çekimi ve mezun öğrencilerin öğretmen marşını hep birlikte söylemesi ile son buldu.

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