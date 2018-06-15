Gülsuyu: Bayramlar, insanların kucaklaştıkları günlerdir

Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları ile bayramlaştı. Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olması gerektiğini vurgulayan Gülsuyu, “Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik eder, bu güzel günlerin İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah´tan niyaz ederim” dedi.