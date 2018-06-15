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Bugün 15:34 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 15:36 TSİ )

Gülsuyu: Bayramlar, insanların kucaklaştıkları günlerdir

Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları ile bayramlaşan Ercan Gülsuyu, “Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir” dedi.

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Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları ile bayramlaştı. Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olması gerektiğini vurgulayan Gülsuyu, “Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik eder, bu güzel günlerin İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah´tan niyaz ederim” dedi.

Bugün 15:34 TSİ - Eğitim

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