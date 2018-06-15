Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları ile bayramlaştı. Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olması gerektiğini vurgulayan Gülsuyu, “Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik eder, bu güzel günlerin İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah´tan niyaz ederim” dedi.
Bugün 15:34 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 15:36 TSİ )
Gülsuyu: Bayramlar, insanların kucaklaştıkları günlerdir
Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları ile bayramlaşan Ercan Gülsuyu, “Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir” dedi.
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Bugün 15:34 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz