41 Burda AVM’de çifte bayram!

Birbirinden kazançlı kampanyaları ile Kocaelililere keyifli alışverişin kapılarını açan 41 Burda AVM’nin Babalar Günü’ne özel düzenlediği kampanyada aynı gün içerisinde toplamda 150 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, erkek giyim mağazalarında geçerli 30 TL değerinde hediye çekinin sahibi oluyor.

GÜNÜN COŞKUSU BİTMİYOR

Babalar Günü coşkusu, bu muhteşem kampanyayla da bitmiyor. Güne özel kurulan fotoğraf çekim alanında babası ile birlikte fotoğrafını çekip, çektiği fotoğrafı #41burdaninsuperbabalari hashtag’iyle paylaşan ziyaretçiler de fotoğraflarının çıktılarını anında kazanıyor.

YÜZLER GÜLECEK

Bayram boyunca saat 15.00 – 19.00 arasında, kapalı koridor alanında ise birbirinden neşeli Ramazan Bayram etkinlikleri gerçekleştirilecek. Minik misafirler, pamuk ve horoz şeker ikramının tadını çıkarırken, yüzleri de palyaço eşliğinde sosis balon dağıtımı ve yüz boyama etkinlikleriyle gülecek. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu etkinlikler ve süper Babalar Günü kampanyasıyla dolu dolu bir bayram bugünden itibaren başlayarak Pazar gününe kadar 41 Burda’da ziyaretçilerini bekliyor.