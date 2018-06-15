Aile Konak geleneği bozmadı

Gölcük Ford Otosan Sapağı karşısında hizmet veren Aile Konak Hastanesi, kaliteli sağlık hizmeti sunmanın yanında düzenlediği etkinlik ve organizasyonlarla da adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Ramazan ayı boyunca Başiskele, Değirmendere ve Karamürsel’de stant kurarak ziyaretçilerine online randevu hizmeti sunan Aile Konak, bayramlaşma geleneğini devam ettirerek tüm yönetim, doktor ve çalışanlarıyla bir araya geldi.

“KÜSKÜNLÜKLERİ BİTİRMEDE FIRSAT”

Aile Konak Hastanesi’nin geleneksel hale getirdiği bayramlaşma programına Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şahin Talus, Başhekim Op. Dr. M. Veysel Besnili, tüm hekimler ve hastane çalışanları katıldı. Dr. Şahin Talus, bayramların küslükleri bitirmek için fırsat olduğunu vurgulayarak, küslüklerin sona erdiği, her günün bayram tadında yaşandığı güzel günler dileyerek, tüm çalışanların bayramını kutladı.

BAYRAMI KUTLADI

Op. Dr. M. Veysel Besnili, hastane olarak bayram coşkusunu bir aile ortamında, tüm çalışanlarla bir arada kutlamanın mutluluk verici olduğunu, her yıl bayram sevincinin daha da artarak devam etmesini ve bu vesileyle de tüm çalışanların, hastaların ve tüm ulusun bayramını kutladıklarını söyledi.