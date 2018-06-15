İSU’da bayram sevinci

İSU Genel Müdürlüğünün geleneksel Ramazan bayramlaşması, kurum bahçesinde gerçekleştirildi. Bayramlaşma programına Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve Şube Müdürlerinin yanı sıra Genel Müdürlük Hizmet Binasında çalışan personel katıldı.

KALİTEYE DEVAM

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, “Allah’a şükürler olsun ki nüfusu 2 milyona dayanan bir şehrin musluklarından kaliteli suyun akmasına vesile oluyoruz. İnşallah bu kaliteyi daha da arttırarak devam ettireceğiz. Yine hamdolsun ki örnek bir atıksu arıtma sistemimiz var. Arıtmada yüzde 1 oranında bir açığımız vardı. Darıca’daki tünel projemiz kısa bir süre içinde tamamlandığında yüzde 100 arıtma yapan bir şehir olacağız. Birlik, beraberlik ve dayanışma ile Kocaeli’ne hizmet veriyoruz. Hepinizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum’’ dedi.

TEK TEK BAYRAMLAŞILDI

Başkan İbrahim Karaosmanoğlu ise “İSU, model bir kurumdur. Ve bu başarı hepimize aittir. Bu güzellikler, bu hizmetler ve bu kalite devam edecek. Ben sözlerime son verirken aydınlık yarınlarda daha nice bayramlara kavuşmayı diliyor, hepinizi selamlıyorum” şeklinde konuştu. Yapılan konuşmaların ardından Başkan Karaosmanoğlu, Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel Müdür Ali Sağlık, programa katılan İSU yönetici ve personelin bayramını tek tek tebrik etti.