Bayramın ilk günü çok acı haber! Hayatını kaybetti...

Olay dün akşam saatlerinde, Kartepe Eşme'de meydana geldi. Bahçesinde çalışan Mustafa Karahan traktörü ile evine dönerken hakimiyetini kaybettiği araç devrildi. Mustafa Karahan traktörün altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekibi traktörün altından çıkarılan Mustafa Karahan'a ilk müdahalede bulundu. Ağır yaralanan Mustafa Karahan kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.