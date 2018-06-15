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Erbakan'cılar, yerel seçimlere girmeye hazırlanıyor

Erbakan Vakfı Kocaeli Şubesinin bayramlaşma programında konuşan Erbakan Vakfı Doğu Marmara Bölge Sorumlusu Mehmet Aras, 22 Temmuz’dan itibarten resmen çalışmalara başladıklarını belirterek, “Resmi olarak gelecek sene mahali idareler seçimine girmek üzere partmizi kurmuş olacağız” dedi.

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Erbakan Vakfı Kocaeli Şubesinin bayramlaşma programı, vakfın il binasında gerçekleştirildi. Bayramlaşma programına Erbakan Vakfı Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli İl Başkanı Yücel Mollaismailoğlu, Erbakan Vakfı Doğu Marmara Bölge Sorumlusu Mehmet Aras, Eğitim Birimi Başkanı Hüseyin Küçükkaplan ve çok sayıda vakıf üyesi katıldı. Bayramlaşma programında konuşan Yücel Mollaismailoğlu, ülke gündeminin 24 Haziran’da yapılacak olan seçime kilitlendiğini belirterek, “Teşkilatımız olarak bunu dikkate almalı ve herhangi bir gerginliğie mahal vermemeliyiz. Bu seçim dönemini sükunet içinde geçirmeliyiz” şeklinde konuştu.

Milli Görüş’ün ikinci 40 yılını başlatıyoruz

Mollaismailoğlu’nun ardından söz alan Mehmet Aras ise, “22 Temmuz’dan itibarten resmen çalışmalara başlıyoruz. Resmi olarak gelecek sene mahali idareler seçimine girmek üzere partmizi kurmuş olacağız. Halkımızı doğrulara yakın yanlışlardan kurtarmak ve bekledikleri adil düzeni yeniden tesis etmek üzere milli görüşün ikinci 40 yılını başlatıyoruz” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Mehmet Ali Paşa Cami eski imamı Sebahattin Tomrukçu, Erbakan Vakfı tarafından kurulacak olan yeni partinin kurucular kurulunda yer almak üzere hazırladığı evrakları Yücel Mollaismailoğlu’na teslim etti.

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Bugün 16:10 TSİ - Siyaset

Muhabir Nuri Akçaharman

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