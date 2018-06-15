Saadet Partisi İl Başkanlığı’nın geleneksel bayramlaşma töreni parti binasının önündeki alanda yoğun katılımla gerçekleşti. Parti bayraklarıyla üzeri kapatılan alanda Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun dev resimleri de yer aldı. Programa SP İl Başkanı Nurettin Çelik, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili adayı Sinan Ejderoğlu, Milletvekili adayları ile Saadet Partililer katıldı. Programda konuşan Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, “ 24 Haziran’ da iki bayram yaşayacağız. Hem meclise gireceğiz hem de Genel Başkanımız Temel Karamaollaoğlu’ nu Cumhurbaşkanı olarak göreceğiz dedi
24 HAZİRAN TÜM SIKINTILAR GİDECEK
Programda konuşan Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik,” Yaptığımız iş gerçekten çok zor. Zor şartlarda seçim çalışması yapıyoruz. Esasında memleketin şartları zor olduğundan dolayı seçimin zorluğunu hissediyoruz.Çünkü her kesimin bir sıkıntısı var. Allahın izniyle 24 Haziran’ dan bütün sıkıntıları gidereceğiz. 24 Haziran’ da iki bayram yaşayacağız. Hem meclise gireceğiz hem de Genel Başkanımız Temel Karamaollaoğlu’ nu Cumhurbaşkanı olarak göreceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz