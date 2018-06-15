GKD’de geneleksel bayramlaşma

Kısa adı GKD olan Genç Kocaelililer Derneği geleneksel bayramlaşmasını sahilde bulunan dernek kafesinde gerçekleştirdi. Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, AKP Milletvekili Sami Çakır, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, DSP İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım, eski GKD Başkanları Sedat Köse, Ayhan Varol, mevcut Başkan Umut Ongül, Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, AKP Milletvekili adayı Enver Zengin, dernek, STK ve oda temsilcileri ile çok sayıda üye katıldı.

Çalışmalarını taktir ettik

GDK Başkanı Umut Öngül, misafirlere ‘Hoş geldiniz’ diyerek “Sizleri aramızda görmekten dolayı mutluluk duyuyorum. Hepinizin bayramını kutluyorum” dedi. Ardından konuşan Zekeriya Özak, “Derneğin kente sahip çıkmasında yaptığı çalışmaları geçmişten bugüne kadar takdir ettik. Bugüne kadar yanlarında olduk bundan sonra da yanlarında olacağız. Bu kent hepimizin kentimizin şekillenmesinde hepimiz gayret gösteriyoruz. Geçmiş başkanlarla birlikte mevcut başkanımız ve yönetimini tebrik ediyorum. Hepinizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Allah tekrarını sağlık içinde nasip etsin” şeklinde konuştu. Katılımcılar konuşmaların ardından birbirleri ile bayramlaştı ve sohbet etti.