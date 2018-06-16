Olay, öğleden sonra İzmit Tavşantepe Mahallesi Sabır Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Sebahattin A. ile birlikte alkol aldığı arkadaşı arasında tartışma çıktı. Arkadaşı tabancasını çıkararak Sebahattin A.'nın bacaklarına ateş açtı. Sağ bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralanan Sebahattin A., olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, Sebahattin A.'yı yaralayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Bugün 09:20 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 11:13 TSİ )
Birlikte alkol aldığı arkadaşını vurdu!
İzmit'te, birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından tabanca ile vurulan Sebahattin A. (44), yaralandı. Yaralanan Sebahattin A., tedaviye alındı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 09:20 TSİ - Asayiş
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz