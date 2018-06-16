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Gebze’de kent bayramlaşması gerçekleştirildi

Gebze’de geleneksel kent bayramlaşması Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in ev sahipliğinde Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda gerçekleştirildi.

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15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında gerçekleşen geleneksel kent bayramlaşması öncesi Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti seçim koordinasyon merkezinde gerçekleşen bayramlaşma programına katıldı. Protokol üyeleri daha sonra kent bayramlaşması için meydana geçti. Çok sayıda vatandaşın aileleriyle birlikte katıldığı kent meydanındaki ilçe bayramlaşmasına ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in yanı sıra Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gebze İlçe Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Muhammed Hasan Aslan, GTO Başkanı Nail Çiler, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Haluk Türkoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, belediye başkan yardımcıları Nilay Ayran, Engin Güzel, Sadık Albayrak, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

KÖŞKER KISA KONUŞTU

Kent Bayramlaşmasında kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Güzel bir Ramazan Ayını geride bıraktık ve Allah’a şükürle olsun hep birlikte bu meydanda tekrar bayramlaşmak nasip oldu. Allah nice bayramlarda bir arada olmayı nasip etsin. Ramazan ayının feyzi ve bereketi geri kalan 11 ayımızı geçirmeyi ve bir sonraki Ramazanı yaşamayı nasip etsin. Ben hepinizin tekrar bayramını kutluyor sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum” dedi.

"TÜRKİYE ÜRETİMİNİN %3,5'İ GEBZE'DE YAPILIYOR"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık konuşmasına tüm Gebzelilerin bayramlarını kutlayarak başladı. Başbakan Yardımcısı Işık, “Ramazan Ayı sabır, fedakarlık, birlik ve berberlik, aslında bir ay Allah için insanlık için sevdiklerinden fedakarlık yapma. Ama o bir ayın sonunda bayram var. Bayramda sevinç, bayramda coşku, bayramda umut, geleceğe güvenle bakmak var. Türkiye her geçen gün büyüyor ve gelişiyor, Gebze ‘de Allah’a şükürler olsun ki her geçen gün büyüyen ve gelişen ve Türkiye sanayisinin kalbi. Türkiye’de üretimin yüzde 3.5’ini Gebze bölgemizde yapılıyor. Bu büyük bir avantaj ama getirdiği büyük sorunlar da var. O sorunların aşılması için gece gündüz çalışıyoruz. Fakat şundan emin olun ki Gebze’nin marka değeri her geçen gün yükseliyor ”ifadelerini kullandı. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın konuşmasının ardından protokol üyeleri ile Gebzeliler bayramlaştı.

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