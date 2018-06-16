Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin baba ocağı Yalova’da düzenlendiği mitinge partinin Kocaeli neferleri de akın etti. Kocaeli’de katıldıkları bayramlaşma programlarının ardından CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, İzmit İlçe Gençlik Kolu Başkanı Mehdi Kaam Günan, partinin milletvekili adaylarından Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Anıl Acurman, Orkun Utkubaş, il gençlik kolları üyeleri de Yalova Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde yerini aldı. Partililer yoğun geçen programların ardından tekrar buluştukları cumhurbaşkanı Muharrem İnce’nin Yalova’daki konuşması ile enerji depoladı.
Bugün 09:30 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 09:31 TSİ )
CHP Kocaeli İnce’yi Yalova’da yalnız bırakmadı
CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve partililer yoğun bayramlaşma programlarının ardından soluğu Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Yalova mitinginde aldı, enerji depoladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz