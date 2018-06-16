Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 09:34 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:32 TSİ )

Bu kurs işsiz bırakmaz!

İstihdama yönelik açtığı kurslarla adından söz ettiren KO-MEK Pişmaniye Yapım Kursu açarak bu alanda ihtiyaç duyulan yetişmiş elaman açığını kapatmayı hedefliyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Büyük istihdam seferberliğine verdiği katkı ile adından söz ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), istihdama yönelik kurslar açmaya devam ediyor. Yeni bir iş sahibi olmak isteyen ya da mevcut işini geliştirmek isteyen vatandaşlara yönelik açılan meslek ve sanat kursları ile binlerce kişiye sertifika veren KO-MEK, yetişmiş elaman bulmakta zorluk çeken sektörlere yeni yüzler yetiştirmeye devam ediyor.

İLK KEZ KO-MEK AÇIYOR

KO-MEK, Kocaeli’nde geçmişten günümüze kadar devam eden önemli mesleklerden olan gerek yurt içinde gerekse yurt dışında birçok sofrayı süsleyerek damakları tatlandıran pişmaniye yapımında son günlerde yaşanan elaman açığını kapatmak için çalışmalarını tamamladı. Yeni dönemde bir ilki gerçekleştirerek ilk kez Pişmaniye Yapımı modülü açılmasına yönelik çalışmalar yaparak bu modülü Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü programına ekleten KO-MEK, başvuru sayısını tamamlayarak pişmaniye yapım kursunu açtı.

SERTİFİKASINI ALAN KURSİYERLER RAHATLIKLA İŞ BULABİLECEK

KO-MEK çalışmalara İlk olarak kendi bünyesindeki Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında görev yapan Usta Öğreticilere işin ustalarından eğitim almalarını sağlayarak başladı. Daha sonra pişmaniye yapım sektörüne maharetli eller yetiştirerek bu alanda yetişmiş elaman bulmakta zorluk çeken sektöre yeni yüzler yetiştirmek için Pişmaniye Yapım kurslarına başladı. İstihdama yönelik açılan pişmaniye yapım kursunu tamamlayan kursiyerler sertifikalarını alarak elaman açığı bulunan üretim tesislerinde iş bulabilecek ya da kendi iş yerlerini açabilecekler.

96 SAATLİK EĞİTİM

Mehmet Ali Paşa Kurs Merkezinde açılan Pişmaniye Yapım Kursu, pratik dersler ve uygulamalı derler ile eğitimlerine devam ediyor. Toplamda 96 saatlik eğitimden oluşan kurs sonrasında kursiyerler sertifikalarını alarak pişmaniye yapım sektöründe iş bulabilecekler.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Pişmaniye ustası olmak isteyen vatandaşlar başvurularını www.komek.org internet sitelerinden veya bizzat Aydınken, Karamürsel, Mehmet Ali Paşa, Yarımca, Yenikent, Seka Kaynak Atölyesi, Kandıra, Çayırova, Darıca ve Gölcük KO-MEK kurs merkezlerine yapabilirler.  Vatandaşların eğitim ihtiyaçlarını en iyi ve en kaliteli şekilde karşılamaya çalışan KO-MEK gelen talepler doğrultusunda yeni branşlar açmaya devam edecek.

Bugün 09:34 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Hükümet kesenin ağzını ekstra açtı mask
Hükümet kesenin ağzını ekstra açtı
Gelenek bozuldu... Bayramda ÜCRETLİ! mask
Gelenek bozuldu... Bayramda ÜCRETLİ!
"Körfez'in incisi" 12,5 milyon aracı taşıdı mask
"Körfez'in incisi" 12,5 milyon aracı taşıdı
Çatısına kuran vergiden muaf! mask
Çatısına kuran vergiden muaf!
300 bin emekliye ikramiye yok mask
300 bin emekliye ikramiye yok
Kuyumcuların kapanış saati değişti! mask
Kuyumcuların kapanış saati değişti!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oldu mask
İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oldu
Sele dikkat! 5 gün yağmur var mask
Sele dikkat! 5 gün yağmur var
Hükümet kesenin ağzını ekstra açtı mask
Hükümet kesenin ağzını ekstra açtı
Derince'de böyle çifte standart görülmedi! mask
Derince'de böyle çifte standart görülmedi!
Tabiat Parkı bayramın ilk günü açılıyor mask
Tabiat Parkı bayramın ilk günü açılıyor
Bayramın ilk günü çok acı haber! Hayatını kaybetti... mask
Bayramın ilk günü çok acı haber! Hayatını kaybetti...

GALERİ

Kocaeli protokolü hep bir yerde... mask
Kocaeli protokolü hep bir yerde...
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor" mask
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor"
İşte bu yılın en çok satan telefonları! mask
İşte bu yılın en çok satan telefonları!
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2 mask
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de mask
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL