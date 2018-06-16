Körfez ilçesinde ikamet eden, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Üyesi Metin Atabay’ın oğlu olan Furkan Atabay (21) Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra motosikletiyle çıktığı eve dönüş yolunda köpeğe çarpmamak için motosikletini ters yöne kırdı. Feci bir kaza geçiren Atabay, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi alan Atabay'ın ailesi göz yaşlarına boğuldu. Atabay'ın yarın ikindi namazına müteakip Körfez Tüpraş Site Camisi’nde cenaze namazı kılınacak. Rahmiye Köyü Aile
Kabristanlığı’na ise defnedilecek.
Eve dönüş yolunda feci kazada can verdi!
Körfez'de ikamet eden, Müsiad Üyesi Metin Atabay’ın oğlu olan Furkan Atabay, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Körfez ilçesinde ikamet eden, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Üyesi Metin Atabay’ın oğlu olan Furkan Atabay (21) Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra motosikletiyle çıktığı eve dönüş yolunda köpeğe çarpmamak için motosikletini ters yöne kırdı. Feci bir kaza geçiren Atabay, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi alan Atabay'ın ailesi göz yaşlarına boğuldu. Atabay'ın yarın ikindi namazına müteakip Körfez Tüpraş Site Camisi’nde cenaze namazı kılınacak. Rahmiye Köyü Aile
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz