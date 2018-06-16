Eve dönüş yolunda feci kazada can verdi!

Körfez ilçesinde ikamet eden, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Üyesi Metin Atabay’ın oğlu olan Furkan Atabay (21) Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra motosikletiyle çıktığı eve dönüş yolunda köpeğe çarpmamak için motosikletini ters yöne kırdı. Feci bir kaza geçiren Atabay, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi alan Atabay'ın ailesi göz yaşlarına boğuldu. Atabay'ın yarın ikindi namazına müteakip Körfez Tüpraş Site Camisi’nde cenaze namazı kılınacak. Rahmiye Köyü Aile

Kabristanlığı’na ise defnedilecek.