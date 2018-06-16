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4 ayağı kesilen köpek hayatını kaybetti

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 4 ayağı kesilmiş halde bulunan köpek İstanbul’da tedaviye götürüldüğü veterinerde öldü.

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Olay, Sapanca ilçesi Yüzevler Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana gelmişti. 4 ayağı kesilmiş halde ormanlık alanda vatandaşlar tarafından bulunan yavru köpek, veterinere götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalesi sonrasında İstanbul’da bulunan bir veterinere gönderilen ağır yaralı köpek hemen ameliyata alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralı köpek yaşamını yitirdi. 
Öte yandan, yaralı köpeğin haberi sosyal medyada kısa bir sürede yayılarak tepki gördü.

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Yorumlar

(1)
01

Engin - Bun caniliği yapanları ALLAH , ha havele ediyorum

Yanıtla . 0Beğen 16 Haziran 12:23

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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