Kırkpınar ağası Körfezli iş insanı Seyfettin Selim iddialı!

Edirne Belediyesi, iş insanı Ahmet Çetin’in ağalık bedelinin tamamını ödemediği için, 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalığını düşürmüş ve Edirne Belediyesi eski nikah salonunda gerçekleşen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalık ihalesine 2 altın kemerli Seyfettin Selim tek aday olarak katılmış ve kazanmıştı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ihaleyi 56 bin TL ile açarken tek aday Selim, 222 bin TL vererek 657’nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 9’ncu kez ağalığı kazandı. Selim, ihalede 222 bin TL vererek koçun sahibi de oldu. Selim sahibi olduğu koçu emniyet müdürlüğüne bağışlarken, bir koç daha talep ederek Şehit Aileleri Derneği’ne bağışlayacağını söyledi.

22 SENE DAHA KIRKPINAR’IN YANINDAYIM…

Selim, "48 yaşındayım, 22 sene daha Kırkpınar’ın yanındayım. Başkandan şunu talep ediyorum. Bu sene ihaleye girecek arkadaşlar okuyacağı miktar kadar teminat mektubu getirsinler. Bu Kırkpınar’da bir kaç sefer oldu. 2 milyonluk teminat mektubu getirecek. 2 milyon teminat mektubu getiremeyen kardeşimiz o parayı ödeyemez. Ben Kırkpınar’ın sahipsiz olmadığını düşünüyorum" dedi. Erken seçim nedeniyle, Kırkpınar’ın son günü olan 8 Temmuz'un, Cumhurbaşkanlığını ikinci tur tarihiyle çakışması ihtimali nedeniyle, güreşler bir hafta ertelenmek zorunda kalındı. Bu yüzden 657’nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri 9-15 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.