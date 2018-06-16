Tatilini geçirmek üzere Gölcük’e gelen Ebru, ailesiyle hasret giderirken “Hakkari çok güzle bir yer. Ülkemizin her yeri cennet gibi. Orada bize ilgi, alaka çok. Adeta baş tacı ediyorlar. Ancak insan tabii ki kendi kentini de özlüyor. Kocaelim bir başka elbette. Herkesin bayramını kutluyorum. Yeni sezonda kendim bayta olmak üzere tüm eski takım arkadaşlarım ve hocalarıma başarılar diliyorum” dedi.
Bugün 10:26 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:28 TSİ )
Bizim Ebru Hakkari’de prensesler gibi…
Ketimizin son yıllarda yetiştirdiği en önemli kadın sporculardan olan futbolcumuz Ebru Atıcı, transfer olduğu Hakkari Kadın Futbol takımında da fırtına gibi esti ve başarılı bir sezonu geride bıraktı.
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Bugün 10:26 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz