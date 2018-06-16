Bizim Ebru Hakkari’de prensesler gibi…

Tatilini geçirmek üzere Gölcük’e gelen Ebru, ailesiyle hasret giderirken “Hakkari çok güzle bir yer. Ülkemizin her yeri cennet gibi. Orada bize ilgi, alaka çok. Adeta baş tacı ediyorlar. Ancak insan tabii ki kendi kentini de özlüyor. Kocaelim bir başka elbette. Herkesin bayramını kutluyorum. Yeni sezonda kendim bayta olmak üzere tüm eski takım arkadaşlarım ve hocalarıma başarılar diliyorum” dedi.