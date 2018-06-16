Su: Teşekkürler Sadettin hocam!

Üniversiteler arası Türkiye Şampiyonu olan KOÜ takımımız, Portekiz’de yapılacak Dünya Üniversiteler Futsal Şampiyonası’nda ülkemizi ve ilimizi temsil edecek. Ekibimizin başarılı antrenörü, milli takım eski futbolcumuz, öğretim üyesi Nihan Su, kendilerine destek veren Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’ye teşekkür etti. “Şampiyonaya katılmakla ilgili hiç tereddütümüz olmadı’ diyen Su, “Hocamız anlayış gösterdi ve bizi destekledi. Biz de bunun karşılığında Dünya Kupası’nı kentimize getirmek istiyoruz” dedi.