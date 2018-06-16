Üniversiteler arası Türkiye Şampiyonu olan KOÜ takımımız, Portekiz’de yapılacak Dünya Üniversiteler Futsal Şampiyonası’nda ülkemizi ve ilimizi temsil edecek. Ekibimizin başarılı antrenörü, milli takım eski futbolcumuz, öğretim üyesi Nihan Su, kendilerine destek veren Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’ye teşekkür etti. “Şampiyonaya katılmakla ilgili hiç tereddütümüz olmadı’ diyen Su, “Hocamız anlayış gösterdi ve bizi destekledi. Biz de bunun karşılığında Dünya Kupası’nı kentimize getirmek istiyoruz” dedi.
Bugün 10:28 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:29 TSİ )
Su: Teşekkürler Sadettin hocam!
Liselerde Barbaros Hayrettin Lisesi, İsrail’de dünya ikincisi olurken, KOÜ kadın Futsal takımı da böyle bir başarıya göz dikti.
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Bugün 10:28 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz