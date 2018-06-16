Alt yapılarda gelen büyük başarılara rağmen, üst liglerde bir takım olmayışı, kentimiz voleybolunu da olumsuz etkiliyordu. Polisan Değirmendere’nin kuruluşuyla birlikte, 2010’lara doğru bir kıpırdanma yaşanmış, ancak merhum işadamı Necmettin Bitlis, desteğini çekince, o rüya da bitmişti. O takımın antrenörü Soner Binici, 11 yıllık gurbetlikten sonra yeniden kente döndü. Binici, Eczacıbaşı Es Spor projesiyle kentimizde, yasal bir voleybol okulu açarken, Ağustos aylından itibaren çalışmalara tam gaz devam edecek. Kocaelispor bayan voleybol takımı ve milli takımlar antrenörlüğü de yapmış olan Reşat Yazıcıoğulları denetimindeki çalışmalarla ilgili bir basın toplantısı yapacak olan Soner Binici, bunun hazırlıklarını sürdürüyor. Ağustos ayından itibaren kentimizde tam bir Eczacıbaşı fırtınası esecek gözüküyor.
Bugün 10:29 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:30 TSİ )
Kocaeli’nde Eczacıbaşı fırtınası başlıyor
90’lı yıllarda ülke voleybolunda fırtına gibi esen kentimizin kadın voleybolcuları, daha sonra derin bir sessizliğe büründü.
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Bugün 10:29 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz