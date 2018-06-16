Kocaeli’nde Eczacıbaşı fırtınası başlıyor

Alt yapılarda gelen büyük başarılara rağmen, üst liglerde bir takım olmayışı, kentimiz voleybolunu da olumsuz etkiliyordu. Polisan Değirmendere’nin kuruluşuyla birlikte, 2010’lara doğru bir kıpırdanma yaşanmış, ancak merhum işadamı Necmettin Bitlis, desteğini çekince, o rüya da bitmişti. O takımın antrenörü Soner Binici, 11 yıllık gurbetlikten sonra yeniden kente döndü. Binici, Eczacıbaşı Es Spor projesiyle kentimizde, yasal bir voleybol okulu açarken, Ağustos aylından itibaren çalışmalara tam gaz devam edecek. Kocaelispor bayan voleybol takımı ve milli takımlar antrenörlüğü de yapmış olan Reşat Yazıcıoğulları denetimindeki çalışmalarla ilgili bir basın toplantısı yapacak olan Soner Binici, bunun hazırlıklarını sürdürüyor. Ağustos ayından itibaren kentimizde tam bir Eczacıbaşı fırtınası esecek gözüküyor.