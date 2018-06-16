Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 10:29 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:30 TSİ )

Kocaeli’nde Eczacıbaşı fırtınası başlıyor

90’lı yıllarda ülke voleybolunda fırtına gibi esen kentimizin kadın voleybolcuları, daha sonra derin bir sessizliğe büründü.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Alt yapılarda gelen büyük başarılara rağmen, üst liglerde bir takım olmayışı, kentimiz voleybolunu da olumsuz etkiliyordu. Polisan Değirmendere’nin kuruluşuyla birlikte, 2010’lara doğru bir kıpırdanma yaşanmış, ancak merhum işadamı Necmettin Bitlis, desteğini çekince, o rüya da bitmişti. O takımın antrenörü Soner Binici, 11 yıllık gurbetlikten sonra yeniden kente döndü. Binici, Eczacıbaşı Es Spor projesiyle kentimizde, yasal bir voleybol okulu açarken, Ağustos aylından itibaren çalışmalara tam gaz devam edecek. Kocaelispor bayan voleybol takımı ve milli takımlar antrenörlüğü de yapmış olan Reşat Yazıcıoğulları denetimindeki çalışmalarla ilgili bir basın toplantısı yapacak olan Soner Binici, bunun hazırlıklarını sürdürüyor. Ağustos ayından itibaren kentimizde tam bir Eczacıbaşı fırtınası esecek gözüküyor.

Bugün 10:29 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Arıcı için muhalif liste girişimi yapanlar kim? mask
Arıcı için muhalif liste girişimi yapanlar kim?
Melih’in odası bir an boş kalmıyor mask
Melih’in odası bir an boş kalmıyor
Kocaeli’nde Eczacıbaşı fırtınası başlıyor mask
Kocaeli’nde Eczacıbaşı fırtınası başlıyor
Bizim Ebru Hakkari’de prensesler gibi… mask
Bizim Ebru Hakkari’de prensesler gibi…
Hikmet Kolay: BAL uzak değil mask
Hikmet Kolay: BAL uzak değil
Su: Teşekkürler Sadettin hocam! mask
Su: Teşekkürler Sadettin hocam!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oldu mask
İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oldu
Sele dikkat! 5 gün yağmur var mask
Sele dikkat! 5 gün yağmur var
Hükümet kesenin ağzını ekstra açtı mask
Hükümet kesenin ağzını ekstra açtı
Derince'de böyle çifte standart görülmedi! mask
Derince'de böyle çifte standart görülmedi!
Tabiat Parkı bayramın ilk günü açılıyor mask
Tabiat Parkı bayramın ilk günü açılıyor
Bayramın ilk günü çok acı haber! Hayatını kaybetti... mask
Bayramın ilk günü çok acı haber! Hayatını kaybetti...

GALERİ

Kocaeli protokolü hep bir yerde... mask
Kocaeli protokolü hep bir yerde...
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor" mask
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor"
İşte bu yılın en çok satan telefonları! mask
İşte bu yılın en çok satan telefonları!
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2 mask
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de mask
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL