Arıcı için muhalif liste girişimi yapanlar kim?
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kocaeli Şubesi üst delegasyonunun da yer aldığı bir grubun, Nisan ayında gerçekleşen genel merkez seçimlerinde Abrurrahman Arıcı’nın karşısına muhalif liste oluşturmak için çaba sarf ettiği, ancak geri adım attığı ile ilgili haberimizin ardından Kocaeli Hakemler Derneği Başkanı Avukat Özkan Kurt, kendisinin böyle bir girişim içinde bulunmadığını açıklamıştı.
MERAK EDİLİYOR
Ancak Kocaeli’nde bir grubun, kesin olarak Arıcı’yı devirme planları olduğu net bir şekilde ifade edilirken, kamuoyu bu delegelerin kim ya da kimler olduğunu merak ediyor. Aşağıdaki üst kurul asil delegelerinden bir ya da bir kaçının Genel Başkan Abdurrahman Arıcı’nın karşısına liste çıkarılması için çalışma yaptığı iddia edildi.
CEM PAPİLA İLE BULUŞTULAR (MI?)
İddialara arasında genel merkez seçiminden bir gün önce Abdurrahman Arıcı’ya "Biz az önce sizi destekleme kararı aldık" diyerek halk diliyle tornistan yapan Kocaeli kafilesi, tüm bu imza ve başkaldırma olayları yetmezmiş gibi, seçimin olduğu gün ve seçimden sonra muhaliflerin son umudu olarak ortaya çıkan Eski FIFA Hakemi Cem Papila ile buluşup, yemekte değerlendirme toplantısı yapmayı da ihmal etmedikleri gelen haberler arasında yer alıyor.
ÜST DELEGE LİSTESİ –ASİL-
Ersin Yıldırım
Alparslan Dalkılıç
M.Bahri Toksagül
Tuncer Oflu
Arif Doğan Talay
Bekir Yümnü
Mukaddem Gülpınar
Nihat Samuk
Ergün Öztürk
Hasan Türkmen
Kazım Güldal
Süleyman Bahar
Tuncay Çetinkaya
Ufuk Baraç
Yücel Avados
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz