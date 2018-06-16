1937 Seka ailesi iftarda buluştu

1937 Seka Kulüp Başkanı Op. Dr. Adem Aydın ve Teknik Direktör Nejat Ferhatoğlu’nun ev sahipliğindeki iftara Alagaş’ın yanı sıra, şampiyon karateciler Sait Uçan ve Yılmaz Şahin, Kocaelispor’un eski futbolcularından Fevzi Açıkgöz, Kocaeli Esnaf Kredi Kefalet Başkanı Faruk Demir, antrenörler Fahri Alkan, Agim Deşat, Hakan Tan, Cihan Çetin, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Serkan Engin, Yahya Kaptan Spor Kulübü Voleybol Koordinatörü Besim Subaşı, Avukat Eftal Kara, İbrahim Özenir (Köfteci) sporcu velileri Adnan Meral, Fikret Akyüz, Tanju Bekiroğlu, kulübün eski futbolcularından Yavuz Kibar Çiftçi ve davetiler katıldı.

ÇETİN’E BAŞARI DİLEĞİ

Teknik Direktör Nejat Ferhatoğlu konukları ile tek tek ilgilenirken, İzmit Öğretmenevi’ndeki iftarın ardından, öğretmenevinin hemen yanındaki Seka Kulübü’ne geçildi ve sohbet edildi. Aydın ve Ferhatoğlu, davetlerini geri çevirmeyen tüm dostlarına teşekkür ederken, bünyelerinde 6 yıl özveri ile görev alan genç teknik adam Cihan Çetin’e, 41 Futbol Kulübü’ndeki yeni görevinde başarı diledi.