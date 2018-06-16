Önce Arslanbey Belediyespor’un Süper Amatör Lig’e çıkmasında, ardından Arslanbey Organize Sanayi’nin de 1. Amatör Futbol Ligi’ne çıkmasında pay sahibi olan 27 yaşındaki ön libero “Önümüzdeki sezonda da Arslanbey Belediye ile devam edeceğim için mutluyum. İyi yönetilen ve alt yapısı her geçen gün güçlenen bir kulüpte forma giyeceğim. Bölgesel Amatör Lig (BAL)’e çıkmak tabii ki kolay değil, ancak kulübün sağlam temele sahip olması, BAL’ın bize uzak olmadığını ortaya koyuyor” ifadelerine yer verdi.
Bugün 10:50 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:51 TSİ )
Hikmet Kolay: BAL uzak değil
Yıllar sonra Süper Amatör Futbol Ligi’ne merhaba diyen Arslanbey Belediyespor’da, kulübe geri dönen Hikmet Kolay, yeni sezon öncesi umutlu konuştu.
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Bugün 10:50 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz