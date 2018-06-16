Hikmet Kolay: BAL uzak değil

Önce Arslanbey Belediyespor’un Süper Amatör Lig’e çıkmasında, ardından Arslanbey Organize Sanayi’nin de 1. Amatör Futbol Ligi’ne çıkmasında pay sahibi olan 27 yaşındaki ön libero “Önümüzdeki sezonda da Arslanbey Belediye ile devam edeceğim için mutluyum. İyi yönetilen ve alt yapısı her geçen gün güçlenen bir kulüpte forma giyeceğim. Bölgesel Amatör Lig (BAL)’e çıkmak tabii ki kolay değil, ancak kulübün sağlam temele sahip olması, BAL’ın bize uzak olmadığını ortaya koyuyor” ifadelerine yer verdi.