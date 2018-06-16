1. Genç Yetenekler Turnuvası için geri sayım başladı

Kura çekimi sonrası yapılacak toplantıda, turnuvanın başlangıç tarihi belirlenecek. Turnuvaya il dışından da takımlar katılacak. Kayıtların devam ettiği organizasyona katılmak isteyen kulüp yetkilileri 0533 549 12 19 numaralı telefondan bilgi alabilirler.
GENÇLİK TURNUVASI’NA KATILMASI KESİNLEŞEN KULÜPLER
İZMİT G.BİRLİĞİ
KOCAELİ GENÇ
YENİŞEHİRSPOR
GÜNEŞSPOR
KÖRFEZ G.BİRLİĞİ
YEŞİLOVA
İZMİT BELEDİYE
TRABZONSPOR F.K.
SAKARYASPOR
ÜSKÜDAR SALACAK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz