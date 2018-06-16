MHP'liler bayramlaştı "Gümbür gümbür geliyoruz"

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ve yönetimi Ramazan Bayramı’nın birinci günü Uğur Mumcu Parkı’nda partilileriyle birlikte bayramlaştı. Programa MHP Milletvekili Saffet Sancaklı ve adayları, milletvekili adayları tüm teşkilat başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

SEÇİMDE KAYBEDEN ANKET ŞİRKETLERİ

Bayramlaşma programında konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü “Bugün tüm Kocaeli Milletvekili adaylarımız, 13 teşkilatlarımızın başkan ve yöneticileri meclis üyelerimiz bizleri destekleyen tüm dernek başkanlarımız ve yöneticilerimize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. MHP bu seçimde kazanacak, anket şirketleri ise kaybedecektir. Milliyetçi Hareket Partisi gümbür gümbür geliyor. Milli ittifak bu seçimde gereken dersi verecektir, teşkilatlarımız çalışmalarını da buna göre çalışıyor. 24 Haziranda kazanan bizler olacağız. Çifte bayrama az kaldı” dedi.

ÇİFTE BAYRAM YAPACAĞIZ

MHP Kocaeli Milletvekili ve Adayı Saffet Sancaklı yaptığı konuşmasında “Bu seçim Türkiye için çok önemlidir. Milli İttifak bu seçimi de kazanarak çifte bayramı 24 Haziran’da yapacak. Vekil arkadaşlarımız ile çalışmalarımız çok iyi bir şekilde sürüyor. İnanıyorum ki zafer Türk milletinin olacaktır ve her birinizin Mübarek Bayramınızı kutluyorum” dedi.