Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Tütünçiftlik Sahili, Şehit Fırat Çakıroğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri, akşam saatlerinde sahil bölgesinde uygulama başlattı. Uygulama devam ederken Yunus Timleri, sabah saatlerinden vatandaşlar tarafından araçtan defalarca havaya ateş açtığı yönünde şikayet edilen şahısın aracının uygulama alanında olduğunu tespit ettiler. Şahısın içerisinde olduğu aracı durduran ekipler, araçta arama yaptı. Yapılan aramada araç içerisinde ruhsatsız olduğu tespit edilen bir adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 40 adet fişek ele geçirildi. Araçta bulunan S.E. gözaltına alınarak Tütünçiftlik Polis Merkezi’ne götürüldü.
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Bayram günü pompalı dehşeti!
Körfez'de bayram günü defalarca havaya ateş eden şehir magandası, yunus timleri tarafından yapılan uygulamada yakalandı. Şahısın aracında bir adet ruhsatsız pompalı tüfek ve çok ayıda fişek ele geçirildi.
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Bugün 11:09 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz