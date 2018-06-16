Bayram günü pompalı dehşeti!

Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Tütünçiftlik Sahili, Şehit Fırat Çakıroğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri, akşam saatlerinde sahil bölgesinde uygulama başlattı. Uygulama devam ederken Yunus Timleri, sabah saatlerinden vatandaşlar tarafından araçtan defalarca havaya ateş açtığı yönünde şikayet edilen şahısın aracının uygulama alanında olduğunu tespit ettiler. Şahısın içerisinde olduğu aracı durduran ekipler, araçta arama yaptı. Yapılan aramada araç içerisinde ruhsatsız olduğu tespit edilen bir adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 40 adet fişek ele geçirildi. Araçta bulunan S.E. gözaltına alınarak Tütünçiftlik Polis Merkezi’ne götürüldü.