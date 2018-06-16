Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi 959 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salih Fırat ve ailesinin yaşadığı 4 katlı binanın en üst katında bulunan evin mutfağında patlama meydana geldi. Patlama sırasında korku ile kendilerini dışarıya atan Salih Fırat ve ailesi, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin mutfak kısmında meydana gelen patlama ile birlikte çıkan yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Evde çıkan yangında dumandan etkilenen Salih Fırat ve ailesine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edildi.
Bugün 11:16 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 13:44 TSİ )
Buzdolabı patladı! Ev harabeye döndü
Gebze'de bulunan bir evde buzdolabında meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 11:16 TSİ - Asayiş
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz