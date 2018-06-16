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Lastik-İş bayramda birbirine sarıldı

Lastik-İş Sendikası, her bayram olduğu gibi şube binasında üyeleri ile bir araya gelerek bayramlaştı. Bayramlaşma programında sendika üyeleri ile birbirine sarılarak beraberlik vurgusu yaptı.

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Lastik İş Sendikası Kocaeli Şubesi, bayramlaşma programını her yıl olduğu gibi bu yılda sendika binasında, yönetim kurulu ve üye işçilerle beraber düzenlendi. Sendika binasının arkasında bulunan bahçede bayramlaşan sendikalılara, Lastik İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Tezcan Ay kısa bir konuşma yaptı. Ay, “Lastik iş Sendikası Kocaeli Şubesi yönetim kurulu adına Bayramınızı kutluyorum. Değerli arkadaşlarım. Bu bayramın bir özelliği 15-16 Hazirana denk gelmesidir. 15-16 Haziran 1970 tarihinde DİSK'i kapatmak isteyen iktidara karşı işçilerin başlattığı direniştir” dedi.

MUTLU BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ

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Konuşmasına devam eden Ay, “Bu direnişin mimarı fabrikaları boşaltan, şartelleri indiren meydanları zapt eden yüzbinlerce işçiyi ve bu direnişte hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyoruz. Değerli kardeşlerim hepimizin bildiği gibi 24 Haziran da ülkemizde seçim yapılacaktır. Bu seçimde sonuç ne olursa olsun başta ülkemizin birlik ve bütünlüğü, herkesin kendini mutlu hissettiği bir Türkiye istiyoruz. Bizim siyasetçilerden beklentimiz sendikal hareketin gelişip güçlenmesi, çalışanların hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi, sosyal devletin güçlenmesi doğrultusunda politika ve programlar oluşturacak adımların atılması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

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Ay, “Sendikamız Lastik-İş örgütlü gücünü bu gücün belirlenmiş hedefler için yerinde ve zamanında kullanılmasını sağlayan genel başkanımız Abdullah Karacan'ın liderliğinde Sendikal anlayışımızı kararlı bir şekilde savunmaya devam ediyoruz. Bütün bu yaşanan gelişmeler içinde, sendikamızın bundan sonrada her türlü zorluğa karşı, tüm üyeleri ile birlikte en güçlü şekilde, mücadeleye devam edeceğine bütün kalbimle inanıyorum. Tekrardan hepinizi sevgi ve saygı ile sizlerin ve ülkemin, Kocaeli Halkının bayramını kutluyor, size, ailenize ve tüm işçi sınıfına sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Bugün 11:37 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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