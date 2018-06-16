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Kripto para madenciliği bağış aracı oldu

Dünyanın en bilinen sivil toplum kuruluşundan biri olan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu veya kısaca UNICEF, kripto para birimi madenciliği yoluyla para toplamak amacıyla iki bağış kampanyası başlattı. Global bilgi güvenliği kuruluşu ESET, UNICEF’in bu çarpıcı yaklaşımını inceledi.

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Başta Monero olmak üzere pek çok kripto para birimi, siber suçla ilişkilendirilerek birçok insanın onları etik dışı bulmasına neden oluyor. Ayrıca kripto para birimi madencilerinin dünya genelindeki tehdit sıralamasında üst sıralarda olduğu gerçeği, bu imajı daha da kötüleştiriyor. Global antivirüs yazılım kuruluşu ESET de pek çok incelemesinde kötü niyetli kullanımlara dikkat çekiyor. Ancak ESET’e göre hiçbir araç tek başına iyi ya da kötü değildir. Bu, onları kimin, ne için kullandığına göre değişir.

UNICEF’ten sıra dışı bağış kampanyası

Bu kez kripto para birimi madenciliğinin, asil ve iyi bir amaç doğrultusunda kullanıldığını görüyoruz. İnsani nedenler doğrultusunda yeni bir fon yaratma yolunda öncülük eden UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu), çarpıcı bir çalışmaya imza attı. UNICEF, doğrudan para bağışı istemektense, kripto para madenciliği için bilgisayar kaynakları ve işlem gücü talep edilen iki kampanya başlattı.

İlk kampanya Suriye’deki çocuklar için

İlk kampanya 2018 Şubat'ında “Game Chaingers” adı altında başlatılarak 31 Mart'a kadar devam etti. UNICEF Fransa'nın bir girişimiydi ve amacı, insani kriz ve savaştan ciddi biçimde etkilenen Suriye'deki çocuklar için para toplamaktı. "Game Chaingers" ismi, Ethereum gibi kripto para birimlerinin desteklediği blockchain teknolojisine atıfta bulunarak, içinde "chain” yani zincir kelimesi geçecek şekilde, stratejik olarak belirlenmiş. Kampanya chaingers.io adresinden görülebileceği gibi; Ethereum madenciliği için gerekli üst düzey işlem gücüne sahip, yüksek performanslı grafik kartları ile güçlü bilgisayarlara sahip olan eSports oyuncuları, tasarımcıları ve diğer kullanıcıları hedefledi. UNICEF'in faydalanması amacıyla gerçekleştirilen Ethereum madencilik süreci, madencilik aracı UNICEF'in cüzdanından grafik kartı modeli ve işletim sisteminize göre hazır olarak indirildiği için oldukça basittir. Madencilik aracı indirildikten sonra, tek yapmanız gereken bir kısayol aracılığıyla onu çalıştırarak madencilik işlemini başlatmanızdır. Ancak, bu geçmiş kampanyayı örnek alarak, kaynaklarınızın kullanılmasına izin vermeden önce dikkate almanız gereken bazı sorunlar bulunuyor. Birincisi, bu durumun neden olduğu elektrik tüketimi. UNICEF web sitesine göre Ethereum madenciliği yapan standart grafik kartına sahip bir bilgisayar, yüksek kaliteli bir video oyunu oynamakla eşdeğer şekilde, ortalama 0.16 kWh seviyesinde bir tüketim gerçekleştiriyor.Bu tüketim günde birkaç saatlik bağış yaptığınızda sorun oluşturmayabilir; fakat madencilik faaliyetini günde 24 saat olarak planlıyorsanız kesinlikle göz önünde bulundurmanız gereken bir şeydir. Ayrıca, yoğun ve aşırı yüklenmiş şekilde kullanılan işlemcilerin bilgisayara zarar verebileceği veya bazı devrelerinin yanmasına neden olabileceği de bilinen bir gerçektir.Bu nedenle, madencilik için kullanılacak işlem yüzdesini ve gücünü her zaman dikkate almalısınız.

İkinci kampanya

UNICEF Avustralya tarafından 29 Nisan'da başlatılan ikinci kampanya ise hala aktif. Bu kampanyada, Bangladeş'te sığınmacı olan ortalama 340 bin Myanmar'lı çocuk için bağış toplamak amacıyla "UmutSayfası" (TheHopePage) adı altında bir web sitesi oluşturuldu. Kampanya bir tarayıcı üzerinden Monero madenciliği komut dosyası çalıştırdığından tüm kullanıcıları hedeflemektedir. Bu inisiyatif ile işbirliği yapmak için, TheHopePage.orgadresini ziyaret ederek "Start Donating" seçeneğine tıklamanız yeterli.

ESET Latin Amerika Ofisi inceledi

Bu kampanyaların ikisi de farklı UNICEF ofislerince tanıtıldı ve ESET’in Latin Amerika’daki uzmanları tarafından kullanıcıların konuyla ilgili gerekli bilgileri edinebilmeleri amacıyla incelendi. Çünkü bu tip yenilikçi fikirlerin ardından, her zaman kullanıcıları aldatmak amacıyla kötü amaçlı faaliyetler yürüten çabalar ortaya çıkabiliyor. Yine de kripto para madenciliği konusunda alınması gereken önlemlerin dışında, bir STK'nın kripto madenciliğini, saldırganların uyguladığı alışılagelmiş kurnazlıkların ve aldatmacaların aksine, asil ve iyi niyetli bir şekilde kullanabilmesi oldukça enteresan ve yenilikçi bir durum.

Bugün 11:52 TSİ - Ekonomi

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