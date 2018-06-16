Körfezliler bayramlaştı

Körfez Kaymakamlığı, Körfez Belediyesi ve Körfez Kent Konseyi ortaklığında düzenlenen geleneksel Kent Bayramlaşması önceki gün Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Başkan Yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Fikret Çetin Kale, İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan, KOTO Başkanı Recep Öztürk, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

“BAYRAMI KUTLUYORUZ”

Davetliler hep birlikte kahvaltı yaparken, ilk konuşmayı Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran gerçekleştirdi. Başkan Baran, “Ramazanı geride bıraktık ve yine her yıl olduğu gibi bir arada bayramı kutluyoruz. Bayramın gerek ülkemizde, gerekse İslam Âlemi üzerine oynanan oyunları, terör saldırılarının yok olduğu bir süreci başlatmasını temenni ediyorum. Allah milletimizin birliğine, beraberliğine kastedenlere bu imkânı tanımasın” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK MUTLULUK YAŞIYORUZ”

Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can ise “Bizleri birbirine yakınlaştıran, yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı mübarek Ramazan Bayramı’na bir kez daha kavuşmanın büyük mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.