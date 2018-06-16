Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:58 TSİ- Gündem ( G : Bugün 11:59 TSİ )

Körfezliler bayramlaştı

Körfez’de geleneksel hale gelen Kent Bayramlaşması’nın adresi, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’ydi. Kaymakam Can ve Başkan Baran, konuşmalarda birlik ve beraberlik mesajları verdi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez Kaymakamlığı, Körfez Belediyesi ve Körfez Kent Konseyi ortaklığında düzenlenen geleneksel Kent Bayramlaşması önceki gün Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Başkan Yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Fikret Çetin Kale, İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan, KOTO Başkanı Recep Öztürk, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

“BAYRAMI KUTLUYORUZ”

Davetliler hep birlikte kahvaltı yaparken, ilk konuşmayı Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran gerçekleştirdi. Başkan Baran, “Ramazanı geride bıraktık ve yine her yıl olduğu gibi bir arada bayramı kutluyoruz. Bayramın gerek ülkemizde, gerekse İslam Âlemi üzerine oynanan oyunları, terör saldırılarının yok olduğu bir süreci başlatmasını temenni ediyorum. Allah milletimizin birliğine, beraberliğine kastedenlere bu imkânı tanımasın” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK MUTLULUK YAŞIYORUZ”

Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can ise “Bizleri birbirine yakınlaştıran, yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı mübarek Ramazan Bayramı’na bir kez daha kavuşmanın büyük mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bugün 11:58 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Sele dikkat! 5 gün yağmur var mask
Sele dikkat! 5 gün yağmur var
Bayramın ilk günü çok acı haber! Hayatını kaybetti... mask
Bayramın ilk günü çok acı haber! Hayatını kaybetti...
Derince'de böyle çifte standart görülmedi! mask
Derince'de böyle çifte standart görülmedi!
Attan gelen şifa: 2 yıl içinde iyileşti mask
Attan gelen şifa: 2 yıl içinde iyileşti
Bu evden 8 kamyon çöp çıktı! mask
Bu evden 8 kamyon çöp çıktı!
Erdoğan'dan flaş bedelli açıklaması! mask
Erdoğan'dan flaş bedelli açıklaması!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oldu mask
İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oldu
Sele dikkat! 5 gün yağmur var mask
Sele dikkat! 5 gün yağmur var
Hükümet kesenin ağzını ekstra açtı mask
Hükümet kesenin ağzını ekstra açtı
Derince'de böyle çifte standart görülmedi! mask
Derince'de böyle çifte standart görülmedi!
Tabiat Parkı bayramın ilk günü açılıyor mask
Tabiat Parkı bayramın ilk günü açılıyor
Bayramın ilk günü çok acı haber! Hayatını kaybetti... mask
Bayramın ilk günü çok acı haber! Hayatını kaybetti...

GALERİ

Kocaeli protokolü hep bir yerde... mask
Kocaeli protokolü hep bir yerde...
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor" mask
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor"
İşte bu yılın en çok satan telefonları! mask
İşte bu yılın en çok satan telefonları!
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2 mask
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de mask
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL