Başiskele’de sevgi dolu bayramlaşma

Başiskele Belediyesi’nin düzenlediği19. Geleneksel Bayramlaşma programı önceki gün gerçekleştirildi. Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz'ın ev sahipliğinde Belediye hizmet binası bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programına vatandaşlar aileleriyle birlikte katıldı.

TEK TEK BAYRAMLAŞILDI

Bayramlaşma programına katılan protokol üyeleri arasında AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AKP Başiskele İlçe Başkan Vekili Mustafa Koral ve ilçe yönetimi de vardı. Başkan Hüseyin Ayaz, Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve protokol üyeleri vatandaşların bayramını tek tek tebrik etti.

İKRAMDA BULUNULDU

Başkan Hüseyin Ayaz, "İlçemizde hizmet dolu huzurlu bir Ramazan ayını geride bıraktık. Tüm kentimizin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum” dedi. Bayramlaşmanın ardından katılım sağlayan vatandaşlara ikramlarda bulunularak hediyeleri verildi.