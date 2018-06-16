Bulut: Beraber oldukça ülkemiz büyümeye devam edecek

Derince Kaymakamlığı ve Derince Belediyesi’nin her bayram geleneksel olarak düzenlediği bayramlaşma töreni bu yıl Yavuz Sultan Mahallesi’nde hizmet veren Yelken Kafe Restoran ve Düğün Salonu’nda gerçekleşti. Derince Kaymakamı Akın Yılmaz ve Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’un ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma törenine AKP Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Derince Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Şenol Şahin, Belediye Başkan Yardımcıları Nurettin Işık, Ayşe Mamat, Osman Ergin, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, İlçe Jandarma Komutanı Barış Eke, AKP Derince İlçe Başkanı İbrahim Şirin, MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"70 DÖNÜMLÜK ARAZİ"

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, “Tüm Derincelilerin Ramazan Bayramı’nı gönülden kutluyorum. Biz bir ve beraber olduğumuz müddetçe Derince’miz, Kocaeli’miz ve ülkemiz büyümeye devam edecektir. İsmetpaşa Stadı’nın Millet Bahçesi olması yönünde başlatılan kampanyaya STK’larımız ve halkımız büyük ilgi gösterdi. Bunun akabinde Cumhurbaşkanlığımızdan gelen olumlu sonuç hepimizi mutlu etti. Önümüzdeki günlerde TOKİ’den gelecek haberle birlikte buradaki 70 dönümlük arazi yürüyüş ve piknik alanları ile halkımızın yararlanacağı yeşil alan haline dönüşecek. Bunu sizlerin desteği ile gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz” dedi.