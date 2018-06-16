Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:59 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 12:00 TSİ )

Bulut: Beraber oldukça ülkemiz büyümeye devam edecek

Derince’de Ramazan Bayramı’nın ilk gününde düzenlenen bayramlaşma törenine ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Başkan Ali Haydar Bulut, “Biz bir ve beraber olduğumuz müddetçe Derince’miz, Kocaeli’miz ve ülkemiz büyümeye devam edecektir” dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Derince Kaymakamlığı ve Derince Belediyesi’nin her bayram geleneksel olarak düzenlediği bayramlaşma töreni bu yıl Yavuz Sultan Mahallesi’nde hizmet veren Yelken Kafe Restoran ve Düğün Salonu’nda gerçekleşti. Derince Kaymakamı Akın Yılmaz ve Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’un ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma törenine AKP Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Derince Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Şenol Şahin, Belediye Başkan Yardımcıları Nurettin Işık, Ayşe Mamat, Osman Ergin, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, İlçe Jandarma Komutanı Barış Eke, AKP Derince İlçe Başkanı İbrahim Şirin, MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"70 DÖNÜMLÜK ARAZİ"

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, “Tüm Derincelilerin Ramazan Bayramı’nı gönülden kutluyorum. Biz bir ve beraber olduğumuz müddetçe Derince’miz, Kocaeli’miz ve ülkemiz büyümeye devam edecektir. İsmetpaşa Stadı’nın Millet Bahçesi olması yönünde başlatılan kampanyaya STK’larımız ve halkımız büyük ilgi gösterdi. Bunun akabinde Cumhurbaşkanlığımızdan gelen olumlu sonuç hepimizi mutlu etti. Önümüzdeki günlerde TOKİ’den gelecek haberle birlikte buradaki 70 dönümlük arazi yürüyüş ve piknik alanları ile halkımızın yararlanacağı yeşil alan haline dönüşecek. Bunu sizlerin desteği ile gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz” dedi.

Bugün 11:59 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Fikri Işık: Bugün itibari ile terörün beli kırılmıştır mask
Fikri Işık: Bugün itibari ile terörün beli kırılmıştır
Gölcük'te HDP'lilere saldırı: 5 yaralı mask
Gölcük'te HDP'lilere saldırı: 5 yaralı
Muhtarlardan iktidara serzeniş! mask
Muhtarlardan iktidara serzeniş!
CHP’ye bayram geldi mask
CHP’ye bayram geldi
Tuncay Özkan, Çayırova’da miting yapacak mask
Tuncay Özkan, Çayırova’da miting yapacak
AKP'lilerden kalabalık bayramlaşma mask
AKP'lilerden kalabalık bayramlaşma
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oldu mask
İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oldu
Sele dikkat! 5 gün yağmur var mask
Sele dikkat! 5 gün yağmur var
Hükümet kesenin ağzını ekstra açtı mask
Hükümet kesenin ağzını ekstra açtı
Derince'de böyle çifte standart görülmedi! mask
Derince'de böyle çifte standart görülmedi!
Tabiat Parkı bayramın ilk günü açılıyor mask
Tabiat Parkı bayramın ilk günü açılıyor
Bayramın ilk günü çok acı haber! Hayatını kaybetti... mask
Bayramın ilk günü çok acı haber! Hayatını kaybetti...

GALERİ

Kocaeli protokolü hep bir yerde... mask
Kocaeli protokolü hep bir yerde...
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor" mask
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor"
İşte bu yılın en çok satan telefonları! mask
İşte bu yılın en çok satan telefonları!
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2 mask
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de mask
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL