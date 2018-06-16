Köken: Bayramlar dayanışmanın en güzel örneği

Kandıra Belediyesi Ramazan Bayramı dolayısıyla belediye çay bahçesinde kent bayramlaşma töreni düzenledi. Törene Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Garnizon Komutanı Binbaşı Ali Akyaka, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“MÜSTESNA GÜNLERDEN”

‘Bayramlarımız yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel örneklerinin yaşandığı, sevgi ve saygı ikliminin hâkim olduğu müstesna günlerdir’ diyen Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, hemşerileriyle bayramlaştı.