Karamürsel’de bayram coşkusu

Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AKP Kocaeli Milletvekili adayı Emine Zeybek, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sadık Eroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Erkan Çelik ve çok sayıda kişi katıldı.

“BÜYÜKLER UNUTULMAMALI”

Karamürsel halkının ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, bayramın Türkiye’ye ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti. Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, bu bayramda da büyüklerin, eş, dost ve akrabaların unutulmaması, bayramın birlik ve beraberlik içerisinde idrak edilmesini arzu ettiklerini söyledi.