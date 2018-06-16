7.Altın Kiraz’da dev finalin adı: Vizyon İnşaat - Hüner Teknik

Yarı final maçlarında Dergah Ocakbaşı’nı 5-3 mağlup eden Vizyon İnşaat ile Kocaeli Taşköprülüler Derneği’ni 5-2 mağlup eden Hüner Teknik finale kaldı

ŞAMPİYONLUK ŞÖLENİ 20 HAZİRAN’DA…

Şehrin en prestijli futbol turnuvalarından Altın Kiraz Dostluk Çim Halı Futbol Turnuvası’nda finali adı kondu. Körfez Alpaslan Türkeş Stadı yanında yer alan Körfez Belediyesi Spor Tesisleri’nde oynanan yarı final maçları sonunda Vizyon İnşaat ile Hüner Teknik şampiyon olmak için sahaya çıkmaya hak kazandı. Final maçı çarşamba günü oynanacak.

HÜNER TEKNİK SONUNDA FİNALDE!

İlk yarı final maçında taraftarlarıyla turnuvaya renk katan Kocaeli Taşköprülüler Derneği ile Altın Kiraz’ın gediklilerinden, sürekli kürsü gören Hüner Teknik karşılaştı. Maçı Hüner Teknik 5-2’lik skorla kazandı. Hüner Teknik’te, geride bıraktığımız sezon BAL takımlarından Doğantepespor adına forma giyen Murat Tiraki ve Recep Serkan Çetintaş 2’şer gol atarak öne çıktı. Hüner Teknik’in diğer golü Kocaelispor’un eski futbolcularından, ilimiz amatörünün beyefendi futbolcusu Oğuzhan Altınkaya’dan geldi. Kocaeli Taşköprülüler Derneği’nde, Kocaeli Masterler’in değişmez ismi Hasan Furuncu ve amatörün golcülerinden Ferhat Çiçek’in golleri ise yeterli olmadı.

VİZYON’UN AFFI YOK!

İkinci yarı final mücadelesinde Vizyon İnşaat’ın rakibi Dergah Ocakbaşı’ydı. Yıldızların kıran kırana mücadelesinde Vizyon İnşaat, rakibini 5-3 mağlup ederek, Hüner Teknik’in finalde rakibi oldu. Son derece güçlü bir kadroya sahip olan Vizyon İnşaat’ta Sırrıpaşa’dan bilinen Levent Gülay 2, “Kofi” olarak nam salan Ferhat Aydın, İlimtepe Futbol Kulübü Başkanı Mustafa Aslı ve deneyimli sağ bek Emrah Serin de 1’er gol attı. Kocaelispor’un eski futbolcularından Adem Çalık’ın 2, Ufuk Çam’ın da 1 golü Dergah Ocakbaşı’na yetmedi.

VİZYON İNŞAAT: 5 DERGAH OCAKBAŞI: 3

SAHA: Körfez Akademi (Yarı Final)

HAKEM: Engin Uğur***

VİZYON İNŞAAT: Onur Öner***, Gökhan Taner***, Emrah Tanta***, Emrah Serin*** (Mustafa Aslı***), Levent Gülay*** (Ferhat Aydın***), Kadir Baylan***, Hakan Temel***

DERGAH OCAKBAŞI: Engin Tuğul**, Ufuk Çam***, Adem Çalık***, Oktay Kahramanoğlu**, Dilaver Kayacık** (Hakan Yazıcı**), Uğur Aytaç** (Ahmet Birinci**) Serkan Kaya** (Mesut Er**)

GOLLER: Levent (2), Emrah, Mustafa, Ferhat (Vizyon), Adem (2), Ufuk, Hakan (Dergah)

HÜNER TEKNİK: 5 KOCAELİ TAŞKÖPRÜLÜLER DERNEĞİ:2

SAHA: Körfez Akademi (Yarı Final)

HAKEM: Engin Uğur***

HÜNER TEKNİK: Önder Tiryaki***, Sabri Kuvancı***, Aydın Taşkın***, Oğuzhan Altınkaya***, Murat Tiraki***, İbrahim Yılmaz***, Recep Serkan Çetintaş***

KOCAELİ TAŞKÖPRÜLÜLER DERNEĞİ: Ufuk Şeker**, Cengiz Furuncu**, Hasan Furuncu***, Kemal Sap** (Fatih Doğan**), Orhan Şenmemiş***, Nevzat Bayram**, Ferhat Çiçek***

GOLLER: Recep Serkan (2), Murat Tiraki (2), Oğuzhan (Hüner), Kemal, Fatih (Taşköprülüler)