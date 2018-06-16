Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:26 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:54 TSİ )

2018 Dünya Kupası’nda “Kocaelispor” sesleri!

2018 Dünya Kupası, Rusya’da tüm hızıyla ve heyecanıyla sürüyor.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

2018 Dünya Kupası, Rusya’da tüm hızıyla ve heyecanıyla sürüyor. Önceki gün oynanan maçlarda İspanya ile Portekiz 3-3 berabere kalırken, Portekiz’in 3 golü de Ronaldo’dan geldi. Son dakika gollerinin öne çıktığı günde İran Fas’ı, Uruguay da Mısır’ı 90. dakika golleri ile 1-0 yendi.  Dünya’nın her yerinden insanların akın ettiği Rusya’da, Türklerin sayısı hiç de az değil. Türkler arasında Kocaelispor sevdalısı taraftarlar da var. Rusya’da Kocaelispor bayrağı açan Yeşil Siyahlılar, bol bol fotoğraf çektirdi ve Kocaelispor’u en iyi şekilde temsil etti.

taraftar-3-1529141318.jpg

Bugün 12:26 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
7.Altın Kiraz’da dev finalin adı: Vizyon İnşaat - Hüner Teknik mask
7.Altın Kiraz’da dev finalin adı: Vizyon İnşaat - Hüner Teknik
Melih’in odası bir an boş kalmıyor mask
Melih’in odası bir an boş kalmıyor
Arıcı için muhalif liste girişimi yapanlar kim? mask
Arıcı için muhalif liste girişimi yapanlar kim?
Kocaeli’nde Eczacıbaşı fırtınası başlıyor mask
Kocaeli’nde Eczacıbaşı fırtınası başlıyor
Bizim Ebru Hakkari’de prensesler gibi… mask
Bizim Ebru Hakkari’de prensesler gibi…
Hikmet Kolay: BAL uzak değil mask
Hikmet Kolay: BAL uzak değil
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oldu mask
İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oldu
Sele dikkat! 5 gün yağmur var mask
Sele dikkat! 5 gün yağmur var
Hükümet kesenin ağzını ekstra açtı mask
Hükümet kesenin ağzını ekstra açtı
Derince'de böyle çifte standart görülmedi! mask
Derince'de böyle çifte standart görülmedi!
Tabiat Parkı bayramın ilk günü açılıyor mask
Tabiat Parkı bayramın ilk günü açılıyor
Bayramın ilk günü çok acı haber! Hayatını kaybetti... mask
Bayramın ilk günü çok acı haber! Hayatını kaybetti...

GALERİ

Kocaeli protokolü hep bir yerde... mask
Kocaeli protokolü hep bir yerde...
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor" mask
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor"
İşte bu yılın en çok satan telefonları! mask
İşte bu yılın en çok satan telefonları!
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2 mask
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de mask
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL