2018 Dünya Kupası’nda “Kocaelispor” sesleri!

2018 Dünya Kupası, Rusya’da tüm hızıyla ve heyecanıyla sürüyor. Önceki gün oynanan maçlarda İspanya ile Portekiz 3-3 berabere kalırken, Portekiz’in 3 golü de Ronaldo’dan geldi. Son dakika gollerinin öne çıktığı günde İran Fas’ı, Uruguay da Mısır’ı 90. dakika golleri ile 1-0 yendi. Dünya’nın her yerinden insanların akın ettiği Rusya’da, Türklerin sayısı hiç de az değil. Türkler arasında Kocaelispor sevdalısı taraftarlar da var. Rusya’da Kocaelispor bayrağı açan Yeşil Siyahlılar, bol bol fotoğraf çektirdi ve Kocaelispor’u en iyi şekilde temsil etti.