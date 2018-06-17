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Bugün 05:00 TSİ- Spor ( G : Dün 12:34 TSİ )

Dünya Kupası’nda Bugün

Dünya Kupası’nda Bugün

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15:00   Kosta Rika - Sırbistan

18:00   Almanya - Meksika

21:00   Brezilya - İsviçre

Bugün 05:00 TSİ - Spor

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