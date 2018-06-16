Saadet Partisi bayramlaşma programını, bayramın 1’inci günü İzmit ilçe binası önündeki gerçekleştirdi. Programa Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Nurettin Çelik’in yanı sıra Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Birlik mesajlarının verildiği konuşmalardan sonra bayramlaşmaya geçildi. Akabinde, İzmit Belediyesi’nin önündeki merdivenlerde toplu halde poz veren kalabalık, "Bilge Başkan Temel Başkan" "Saadet gelecek yüzler gülecek" diye slogan atmaya başladı. Yoldan geçen vatandaşların da ilgisini çeken program, fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi.
Bugün 12:46 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 12:47 TSİ )
İzmit Belediyesi’nde “Temel Başkan” sloganları
Saadet Partisi Kocaeli İl Teşkilatının geçtiğimiz gün düzenlediği bayramlaşma programı renkli görüntülere sahne oldu.
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Bugün 12:46 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz