İzmit Belediyesi’nde “Temel Başkan” sloganları

Saadet Partisi bayramlaşma programını, bayramın 1’inci günü İzmit ilçe binası önündeki gerçekleştirdi. Programa Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Nurettin Çelik’in yanı sıra Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Birlik mesajlarının verildiği konuşmalardan sonra bayramlaşmaya geçildi. Akabinde, İzmit Belediyesi’nin önündeki merdivenlerde toplu halde poz veren kalabalık, "Bilge Başkan Temel Başkan" "Saadet gelecek yüzler gülecek" diye slogan atmaya başladı. Yoldan geçen vatandaşların da ilgisini çeken program, fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi.