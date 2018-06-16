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İYİ Parti’den DP’ye bayram ziyareti

İYİ Parti Kocaeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla Demokrat Parti İl Başkanlığı’na bayram ziyaretinde bulundu.

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İYİ Parti Kocaeli, İl Başkanı Serdar Kaman öncülüğünde Ramazan Bayramı dolayısıyla Demokrat Parti İl Başkanlığı’na bayram ziyaretinde bulundu. Bayram ziyaretinde Demokrat Parti GİK Üyesi Murat Aydoğdu, Demokrat Parti İl Başkanları Mustafa Nazlıgül ve ilçe başkanları hazır bulundu.

24 HAZİRAN’IN AREFESİ OLACAK BİR BAYRAM

Bayram ziyaretinde teşekkürlerini sunarak konuşan DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, ‘’Bugün partimizde seçime beraber katılacağımız İYİ Parti’nin ziyaretinden dolayı teşekkür ederim. Her bayramda aynı şeyleri söylüyoruz aslında, ancak geçen her gün biraz daha üzülüyoruz. İnsanların arasındaki uzaklık gün geçtikçe artıyor. Bu bayram inşallah 24 Haziran zaferinin arefesi olacaktır. Mevcut iktidar kendisine ters düşenleri ötekileştirmekten bıkmadı. Bu zihniyetten bir fayda gelmeyeceğine milletimiz kanaat getirdi. Bu bayram umarım daha güzel günlerin ışığı olur” ifadelerinde bulundu.

İKTİDARIN BU KADAR TİTREDİĞİ BİR SEÇİM GÖRMEDİM

Bayram ziyaretinde konuşan İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, ‘’ Şahsen siyasete DP’den başlayan biri olarak , bu ekolün bir parçasıydım. Birlikte hareket etmek ve ülke yönetiminde görev almak bu güne kısmetmiş. 24 Haziranda inşallah ülke yönetimin de söz sahibi olacağız. DP ve ittifak birliklerimiz ile buna inanıyoruz. Daha önce birçok seçim gördüm. İktidarın bu kadar titrediği bir seçim daha görmedim. Kısa bir süre önce Kadıköy’de seçim çalışmalarını yaparken büromuz ağzına kadar doluydu ve yoğunluk hiç bitmemişti, yan tarafta ise SAK Parti’nin seçim bürosu vardı ve kimseyi görmemiştik. Tablo o kadar açıkki iktidar artık yolun sonuna geldi. Bu anket firmalarının zırvalarına kimsenin teveccüh göstermemesini rica ediyorum. 24 Haziran zafer günü olacaktır” şeklinde konuştu.

AKŞENER’E DESTEK

Son olarak konuşan Demokrat Parti GİK Üyesi Murat Aydoğdu, ‘’Artık sözün bittiği yerdeyiz söyleyecek söz kalmadı. 24 Haziran kazanacağımız bir gün olacak. Eski yoldaşımız ablamız sayın Meral Akşener’in İYİ Partinin cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyunca malumunuz desteğimizi açıkladık. Salı günü kendisi Kocaeli’ye geliyor. Kendisine destek olmak için mitinge katılacağız. Son güne kadar durmak yok çalışmaya devam edeceğiz. ” ifadelerinde bulundu.

Bugün 12:52 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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