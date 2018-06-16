Büyük Kartepe’den gövde gösterisi!

Kulübün genç ve dinamik başkanı ve KASKF yönetim kurulu üyesi Selçuk Baysal ve yeni antrenör Ali Gürdal ile teknik ekibi, tam kadro olarak bayramlaşma törenine katılırken, tam not aldı.
BAYSAL: BAYRAM SÜRECEK
Büyük Derbentspor’da yıllardır çile çeken ve yükü tek aşına sırtlanan Başkan Selçuk Baysal, sonunda BAL’a yükselerek büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirirken “Herkesin bayramını kutluyoruz. Malum. Biz Kartepeliler ve Derbentliler olarak çifte bayram yaşıyoruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz