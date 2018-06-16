Millet İttifakı’nın bayram coşkusu

Millet İttifakı’nda yer alan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü KYÖD Sosyal Tesisleri’nde bir araya gelerek bayramlaştı. Bayramlaşma programına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekilli Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, 1’inci sıra Milletvekili Adayı Lütfü Türkkan, Kurucular Kurulu Üyesi Ruhittin Sönmez, Saadet Partisi(SP) İl Başkanı Nurettin Çelik, Demokrat Parti(DP) İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Demokratik Sol Parti(DSP) İl Başkanı Halim Dedeoğlu, siyasi partilerin milletvekili adayları ve çok sayıda partili katılım gösterdi.

ÜLKEMİZ İÇİN YENİ BİR DÖNÜM OLMALI

Bayramlaşma programında konuşan DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, “Aranızda bulunmaktan mutluyum. Biliyorsunuz biz Yüksek Seçim Kurulu’nun sayesinde ittifaka katılamadık. İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurumuzu yaptık ve Genel Merkezi’mizin aldığı kararla Millet İttifakı’nın yanındayız destekliyoruz. İnşallah bu seçim ülkemizin için yeni bir dönüm olur, bir devrim olur, parlamenter sisteme bir geçiş olur. Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum ve Ramazan Bayramınızı kutluyorum” diye konuştu.

UMARIM MUTLU BİR SABAHA UYANIRIZ

Ardından konuşan DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, “Millet İttifakı’nın saygı değer büyükleri hepinizi selamlıyorum. Bu seçimde inşallah güzel sonuçlar elde ederiz ve ülkemiz ve milletimizin için güzel gelişmeler yaşanır” şeklinde konuştu. Ardından konuşan İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, “Şundan eminim ki, 16 yıldır iktidarı elinde bulunduran ve bıkmış usanmış bir partiye karşı, Millet İttifakı mecliste çoğunluğu alacak ve iktidarı eline alacaktır. 25 Haziran’da inşallah mutlu bir sabaha uyanmış oluruz. Daha nice bayramları mutlu ve huzurlu geçirmemiz dileğiyle” diyerek sözlerini sonlandırdı.

MİLLET SIKINTILARININ BİTMESİNİ İSTİYOR

Sonrasında söz alan SP İl Başkanı Nurettin Çelik, “Hepinizin Bayramı’nı kutluyorum. 24 Haziran’da millet olarak gerçek bayramları kutlayabileceğimizi umuyorum. Çalışmaya başladığımızda bir grup seçim çalışması yaptık, diğer bir grup milletle birlikte çalışma yaptı. Aslında sonuç bellidir. Çünkü her seçimde milletin dediği olur. Allah’ın izniyle içinde bulunduğumuz sıkıntılar bitecek, milletin dediği olacak ve arzu ettiğimiz gelişmeleri göreceğiz” şeklinde konuştu.

TEK ADAM İKTİDARINA KARŞI BİRLİKTEYİZ

Sözlerini sürdüren Çelik, “Ben hiçbir seçimi böyle sıkıntılı görmedim. Ramazan ayında seçim çalışması zaten zor ama görebildiğim kadar millette sıkıntı içerisinde ve bunun geçmesini istiyor” dedi. Son olarak kürsüye çıkan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay Ramazan Bayramı’nı kutlayarak başladığı konuşmasında, “Herkes ayrı siyasetlerde olmamız sebebiyle kendisine oy istiyor. Buda doğru ve doğaldır. Ancak hepimiz parlamenter sistemden yana ve tek adam iktidarına karşı olma isteğiyle bir araya geldik. Tüm partilere başkanlarına bu açıdan teşekkür ediyorum” sözlerini kullandı.