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Hayvanlara eziyet edene hapis cezası geliyor!

Başbakan Yardımcısı ve Hükumet Sözcüsü Bekir Bozdağ Yozgat’ta yaptığı açıklamada, Hayvanları Koruma Kanununda yapılacak değişiklikle hayvanları öldüren, işkence ve eziyet edenlere hapis cezası getirileceğini söyledi.

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Yozgat’ta seçim çalışmalarını ve bayram ziyaretlerini sürdüren Başbakan Yardımcısı ve Hükumet Sözcüsü Bekir Bozdağ gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bozdağ, Sakarya’da bir köpeğin ayaklarının ve kuyruğunun kesilerek ormanlık alana bırakılmasının hatırlatılması üzerine yaptığı açıklamada. “Olayın failleri ile ilgili geniş kapsamlı çalışma yürütülüyor. Bu vahşiliği kim işlediyse onlar tespit edilecektir ve gereği mutlaka yapılacaktır. Normal bir insanın, insan tavırları taşıyan bir kişinin böylesi bir vahşete imza atması kabul edilemez. Yapmaz zaten bir insan. Bunları yapanlar anlaşılıyor ki sadece adı insan ama insanlıkla uzaktan yakından alakaları yok. Hükumet olarak hayvanları koruma kanununda önemli değişiklikler yapma kararı almıştık.

PARA CEZASISININ YANINA HAPİS DE GELİYOR

Adalet bakanlığımız bir kanun tasarısı hazırlamıştı ve kamu oyuna biz bunu açıklamıştık. Sahipli ve sahipsiz hayvanların öldürülmesi, işkence ve eziyete tabi tutulması şu anda idari para cezası ile bir yaptırıma tabi tutuluyordu. Yeni düzeleme ile bunlar hapis cezasına tabi tutulacak. Bunların tamamı suç olarak düzenlenecektir. Daha ağır yaptırımlar getirilecek bu tasarı ile beraber. Seçimin araya girmesi ile tasarının yasalaşma imkanı olmadı. Seçimden sonra inşallah hükumet bu konuda ciddi bir adım atacaktır. Sahipli ve sahipsiz hayvanların öldürülmesi işkence ve eziyete muhatap olması suç olarak kabul edilecek ve ağır cezai yaptırımlar getirilecektir. Hükumetimizin ana gündemlerinden bir tanesidir. Seçimden sonra yapacağımız öncelikli işlerimiz arasında hayvanları koruma kanunda yapılacak değişiklikler yer alacaktır. Böyle bir hadise nedeniyle çok üzüntülüyüz. Umarım ki bu vahşiliği yapanlar kısa sürede tespit edilir ve hal ettikleri muameleye, cezaya çarptırılırlar.” Şeklinde konuştu.

Bugün 13:49 TSİ - Gündem

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