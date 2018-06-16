İSU Genel Müdürü Sağlık nöbetçi ekiplerle bayramlaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nda nöbetçi ekipler ile önlemler aldı. İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, nöbetçi ekipleri şantiyelerde ziyaret ederek yönetici ve personelin bayramlarını kutladı. Genel Müdür Ali Sağlık, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanlığı ile İzmit ve Kartepe Şube Müdürlüğü şantiyelerini ayrı ayrı ziyaret etti.

KESİNTİSİZ HİZMET

Daire Başkanı Mehmet Çınar ile İzmit Şube Müdürü Muharrem Bektaş ve Kartepe Şube Müdürü Emrah Taşer'in hazır bulunduğu ziyarette, nöbetçi ekipler ile görüşen Genel Müdür Ali Sağlık, çalışanların bayramlarını kutladı. İçmesuyu ve altyapı gibi önemli bir görevi 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürdüklerini ifade eden Genel Müdür Ali Sağlık şunları kaydetti:

TEŞEKKÜR ETTİ

"İnsan ve çevreye hizmet veriyoruz. Bu kutsal hizmeti de gece-gündüz demeden bayram demeden yapıyoruz. Bizim için önemli olan Ramazan bayramında, nöbetçi ekiplerimiz görev başında. Ailelerinden uzak olarak görev yapan çalışma arkadaşlarımın Ramazan bayramlarını tebrik ediyorum, yaptıkları fedakarlıktan dolayı da teşekkür ediyorum."dedi.