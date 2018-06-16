Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:56 TSİ- Gündem ( G : Bugün 13:58 TSİ )

İSU Genel Müdürü Sağlık nöbetçi ekiplerle bayramlaştı

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, nöbetçi ekipleri şantiyelerde ziyaret ederek yönetici ve personelin bayramlarını kutladı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nda nöbetçi ekipler ile önlemler aldı. İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, nöbetçi ekipleri şantiyelerde ziyaret ederek yönetici ve personelin bayramlarını kutladı. Genel Müdür Ali Sağlık, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanlığı ile İzmit ve Kartepe Şube Müdürlüğü şantiyelerini ayrı ayrı ziyaret etti.

KESİNTİSİZ HİZMET

Daire Başkanı Mehmet Çınar ile İzmit Şube Müdürü Muharrem Bektaş ve Kartepe Şube Müdürü Emrah Taşer'in hazır bulunduğu ziyarette, nöbetçi ekipler ile görüşen Genel Müdür Ali Sağlık, çalışanların bayramlarını kutladı. İçmesuyu ve altyapı gibi önemli bir görevi 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürdüklerini ifade eden Genel Müdür Ali Sağlık şunları kaydetti:

TEŞEKKÜR ETTİ

"İnsan ve çevreye hizmet veriyoruz. Bu kutsal hizmeti de gece-gündüz demeden bayram demeden yapıyoruz. Bizim için önemli olan Ramazan bayramında, nöbetçi ekiplerimiz görev başında. Ailelerinden uzak olarak görev yapan çalışma arkadaşlarımın Ramazan bayramlarını tebrik ediyorum, yaptıkları fedakarlıktan dolayı da teşekkür ediyorum."dedi.

Bugün 13:56 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
4 ayağı kesilen köpek hayatını kaybetti mask
4 ayağı kesilen köpek hayatını kaybetti
Lastik-İş bayramda birbirine sarıldı mask
Lastik-İş bayramda birbirine sarıldı
İYİ Parti’den DP’ye bayram ziyareti mask
İYİ Parti’den DP’ye bayram ziyareti
MHP'liler bayramlaştı "Gümbür gümbür geliyoruz" mask
MHP'liler bayramlaştı "Gümbür gümbür geliyoruz"
Attan gelen şifa: 2 yıl içinde iyileşti mask
Attan gelen şifa: 2 yıl içinde iyileşti
Kocaeli'de 3.858 sandık kurulacak mask
Kocaeli'de 3.858 sandık kurulacak
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oldu mask
İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oldu
Derince'de böyle çifte standart görülmedi! mask
Derince'de böyle çifte standart görülmedi!
Sele dikkat! 5 gün yağmur var mask
Sele dikkat! 5 gün yağmur var
Hükümet kesenin ağzını ekstra açtı mask
Hükümet kesenin ağzını ekstra açtı
Bayramın ilk günü çok acı haber! Hayatını kaybetti... mask
Bayramın ilk günü çok acı haber! Hayatını kaybetti...
Tabiat Parkı bayramın ilk günü açılıyor mask
Tabiat Parkı bayramın ilk günü açılıyor

GALERİ

Kocaeli protokolü hep bir yerde... mask
Kocaeli protokolü hep bir yerde...
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor" mask
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor"
İşte bu yılın en çok satan telefonları! mask
İşte bu yılın en çok satan telefonları!
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2 mask
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de mask
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL