Ellibeş: Jandarma teşkilatı halkla bütünleşmiştir

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yılmaz; Jandarma Teşkilatı’nın 179’uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla Gölcük İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burçak Kırca’ya ziyaret gerçekleştirdi.
ŞEHİTLERE RAHMET DİLEDİ
Kaymakam Mustafa Altıntaş, “İnşallah daha nice yılları birlikte kutlarız. Bugün bizleri burada ağırlayan Jandarma Komutanımıza ve personeline teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Ellibeş ise “Jandarma teşkilatı, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini gözeten, halkın memnuniyetini sağlayan bir görev bilinci ve hizmet anlayışı ile halkımız ile bütünleşmiştir. İlçe Jandarma Komutanlığı personelimize başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, vatan uğrunda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz