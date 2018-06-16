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Doğan: Vakit Türkiye vakti

İzmit Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret ederek bayramlaşan Başkan Nevzat Doğan, “Vakit armudun sapı, üzümün çöpü deme zamanı değil, vakit Türkiye vakti” dedi.

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İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret etti.    Esnafları tek tek dolaşıp hayırlı ve bol kazançlar dileyen Başkan Doğan, “Vakit armudun sapı, üzümün çöpü deme zamanı değil, vakit Türkiye vakti” dedi. Başkan Doğan’a ziyaret sırasında İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Ceyhun Yalçın da eşlik etti.

GÜRFİDAN’LA DA GÖRÜŞTÜ

Başkan Doğan, “Millet olarak, Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye devam dememiz gerekiyor. Çünkü bu seçim bir parti ve kişi seçiminden öte ülkemizin geleceği, bekası anlamına geliyor. 24 Haziran’da sandıkta vereceğimiz oylar Türkiye düşmanlarına verilen en büyük cevap olacak” şeklinde konuştu. Başkan Doğan, Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Muzaffer Gürfidan’ı da ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

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