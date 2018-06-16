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AKP Derince bayramlaştı

AKP Derince İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği bayramlaşma törenine teşkilat mensupları yoğun ilgi gösterdi. 24 Haziran mesajlarının verildiği törende, seçime kalan son bir haftalık sürenin en iyi şekilde değerlendirileceği belirtildi.

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Ramazan Bayramı dolayısıyla AKP Derince İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği bayramlaşma töreni parti binasında gerçekleşti. İlçe başkanı İbrahim Şirin’in ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma törenine milletvekili Zeki Aygün, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, başkan yardımcıları Nurettin Işık ve Ayşe Mamat ve partililer ilgi gösterdi.

İKİNCİ BAYRAMI YAŞAYACAĞIZ”

Birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı, 24 Haziran seçimlerinin değerlendirildiği bayramlaşma törende konuşan ilçe başkanı İbrahim Şirin, “Bu bayramda her zamankinden daha coşkulu ve kalabalığız. Tüm teşkilatımızın bayramını kutluyorum. Ramazan ayı boyunca gayretli bir seçim çalışması geçirdik. Seçimlere bir hafta kaldı, ikinci bayramı da 24 Haziran’da yaşayacağız. Allah çalışmamızın bereketini verecektir” dedi.

BULUT’TAN PROJELERE VURGU

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut ise yaptığı konuşmada, “parti yöneticilerimizle birlikte Ramazan ayı boyunca sokak sokak, cadde cadde dolaştık. Son günlerde İsmetpaşa Stadı’nın Millet Bahçesi olması yönünde girişimlerimiz oldu. Bu projenin onaylandığı da müjdelendi. Halkımıza kalıcı eserler bırakabilmek, projelere imza atmak bizim en önemli şiarımız. Seçim öncesinde son haftaya girdik. Bu süreyi iyi geçirelim” diye konuştu.

“BU HAFTA ÇOK ÇALIŞIN”

Son olarak konuşan milletvekili Zeki Aygün ise 24 Haziran seçimlerine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki yükselişin devamı için herkesin üzerine önemli görevler düştüğünü belirten Aygün, “Seçim arifesindeyiz. Son bir haftada çalışmalarımızı sürdürerek 24 Haziran’a hazır hale geleceğiz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz seçimlerin hepsi rakiplerimizle olan iktidar mücadelesiydi. Ama bu seçim küresel güçler ve onların işbirlikçileriyle olan mücadeledir” dedi. Program bayramlaşmanın ardından sona erdi.

Bugün 14:05 TSİ - Siyaset

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