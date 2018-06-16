CHP’liler Gölcük’te 24 Haziran’ı konuştu

il başkanı Cengiz Sarıbay ve milletvekili adayı Ebru Küçükaydın’ın da katıldığı bayramlaşma parti binasında gerçekleşti. Buluşmada konuşan ve partilileri selamlayan ilçe başkanı İsmet İşeri, 24 Haziran seçimleri öncesinde sahada büyük bir coşku, sevgi ve umudun olduğunu söyledi.

“İNCE HEYECAN YARATTI”

Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığının büyük bir heyecan yarattığını belirten İşeri, “Ramazan boyunca iftar öncesinde ve sonrasında geç saatlere kadar çalışan tüm partililerime teşekkür ediyorum” diye konuştu. Milletvekili adayı Ebru Küçükaydın ise, Gölcük’ten önce İzmit’te Kent Bayramlaşması’na katıldığını ve kendisinin Gölcük’ün adayı olduğu söyleminin birilerini rahatsız ettiğini söyledi.

“SALDIRININ KARŞISINDAYIZ”

Son olarak konuşan il başkanı Cengiz Sarıbay ise, “İl başkanı olarak benim gözlemim vatandaşların artık iktidardan sıkıldığı. Çok güzel geri dönümler alıyoruz” dedi. Değimendere ve Suruç’tan peş peşe gelen siyasi partilere yapılan saldırı haberlerini de hatırlatan Sarıbay, “İktidarın yasal düzenlemeleri ile seçime girmeye hak kazanmış, Meclis’te temsiliyeti olan bir partiye saldırılıyor, Suruç’ta AKP’ye saldırılıyor. Bizim de seçim boyunca tüm afiş pankartlarımız yırtıldı. Ama bunun için kimseye saldırmadık. Saldırının her türlüsüne karşıyız” diye konuştu.