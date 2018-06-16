CHP’li Sarıbay: Bizler cumhuriyetin çimentosuyuz

Düzenlenen bayramlaşmaya ayrıca Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ile milletvekili adayları Anıl Acurman ile Ebru Küçükaydın da katıldı. Partililere seslenen ilçe başkanı Ali Kara, 24 Haziran seçimlerine az bir zaman kaldığını söyledi ve partililere teşekkür etti.

“CUMHURİYETİN ÇİMENTOSUYUZ”

CHP İl Başkanı Sarıbay ise, 24 Haziran’da milletin ya demokrasi, parlamenter sistem ve özgürlükler ya da tek kişi hegemonyasında alınan kararlara razı gelineceğini söyledi. sarıbay, “Bizler demokrasiden ve demokrasinin getirilerini savunmaktan hiç vazgeçmedik. Gece gündüz bunun için çalışıyoruz. Türkiye seçim sürecinde gerçekleşen saldırılarla da çok gerildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve çimentosu olan bizler her zaman hak ve özgürlükleri savunacağız” ifadelerini kullandı.